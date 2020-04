Vico Equense / Meta . Il marittimo di Casa Armida Barelli chiarisce “Oggi fatto il tampone per il coronavirus, ecco come sono andate le cose”. Con un bel e chiaro post su equa news si chiarisce la posizione del marittimo di Vico Equense, ricordiamo che sono decine i marittimi in Penisola Sorrentina, da Sorrento a Massa Lubrense e Vico, a Sant’Agnello gli è stato fornito un albergo a Meta la residenza, ci si lamenta dell’organizzazione per i marittimi , che dovrebbero fare quarantena isolati o costringere tutta la famiglia a isolarsi, per le misure di contenimento del Coronavirus Covid-19

Buongiorno, sono il marittimo di Vico Equense che vi ha scritto qualche giorno fa e che è l’unico presente della città alla Casa Armida Barelli di Alberi. Vi comunico che stamattina mi è stato effettuato il tampone ma ci tenevo a precisare:

1) Che la Casa di Spiritualità Armida Barelli si trova nel territorio comunale di Meta e non di Vico;

2) Se sono a Vico e non a Meta è perché Vico non ha messo strutture a disposizione per noi marittimi o quelle che erano state messe erano solo di facciata e a caro prezzo;

3) Sono l’unico marittimo di Vico Equense ad essermi autodenunciato, ma è riferito ai marittimi nella struttura, non di tutti i marittimi di Vico Equense;

4) Il tampone non l’ho richiesto io ma il mio medico di base;

5) L’ultimo contatto avuto con il collega affetto da coronavirus risale al 24 marzo, poi il 27 sono sbarcato anche io e il 28 ho raggiunto la struttura nella quale sono ospitato ancora oggi 14 aprile e nella quale attenderò l’esito del tampone;

6) Se non fosse stato per casa Barelli, di proprietà della Diocesi, non avrei potuto fare la quarantena in sicurezza, lontano dai miei familiari;

7) Se non fosse stato per il sindaco di Meta Giuseppe Tito e l’assessore Angela Aiello, che si sono attivati per velocizzare la procedura del tampone, forse starei ancora aspettando!!!

Vi ringrazio per avermi dedicato qualche minuto del vostro tempo, ma ci tenevo a fare queste specificazioni, poiché ho letto molte inesattezze, soprattutto nei commenti!