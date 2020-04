Vico Equense / Meta. Lo sfogo di un marittimo “Io onesto in quarantena volontaria, abbandonato a Pasqua in attesa di un tampone”. Un dramma troppo comune che abbiamo sentito in queste settimane in Campania, fra la provincia di Salerno e Napoli, di cui ci occupiamo, ma riguarda anche l’ Italia. Basti pensare quanto pochi siano i tamponi e come vengono fatti con difficoltà, i comuni che ne hanno fatto di più sono Piano di Sorrento e Vico, non arrivano a 50 per Comune, quando si parla di tamponi a tappeto si nota come l’ignoranza dilaghi, nel mese di massima emergenza questo è stato possibile, fra personale che li fa, laboratori che fanno analisi, c’è di mezzo la realtà, è impossibile fare uno screening totale della popolazione come si vorrebbe se non fra almeno un anno con i mezzi attuali. Ma intanto ci sono casi umani come quello del marittimo che onestamente si è messo in quarantena

«Sono marittimo, in quarantena volontaria, un collega è risultato positivo al Covid-19: ho chiesto da tempo il tampone ma ad oggi ancora nulla». È l’appello di un marittimo residente a Vico Equense e in quarantena dal 28 marzo, giorno del suo rientro, presso la Casa diocesana Armida Barelli di Alberi, a Meta. Da giorni sta circolando sui social network il suo appello: «Avrei finito la mia quarantena fiduciaria, se non fosse che martedì scorso ho scoperto che un mio collega, con il quale sono stato a contatto, è risultato positivo al Covid-19. Ho avvisato il mio medico curante come da prassi e ho richiesto che mi venga fatto il tampone, pur non avendo nessun sintomo. Ora sono bloccato qui e nonostante l’Asl mi abbia assicurato che mi verrà fatto il tampone, ad oggi ancora non mi è stato fatto. Ho provato a sollecitare ma senza risultato. Tra l’altro sono l’unico marittimo di Vico che si è regolarmente autodenunciato e sono nella struttura. Nella mia identica situazione, si trova un altro marittimo nella stessa casa. Praticamente ci hanno abbandonati qui dentro in attesa di questo tampone».

Il suo Sos è stato pubblicato, ieri, sulla pagina Facebook Aequa news da cui sono partite le condivisioni. Ma a Meta, secondo l’amministrazione, l’iter è stato già avviato, come da prassi. «I tamponi vengono effettuati prima ai casi più urgenti, ossia a chi presenta sintomi e al personale medico sanitario spiega il sindaco di Meta Giuseppe Tito poi agli altri. Il soggetto in questione non presenta sintomi, oltretutto è stato accolto gratuitamente presso la struttura di Alberi quando avrebbe potuto anche stare in autoisolamento a casa propria. Ad ogni modo entro la giornata di oggi gli verrà effettuato il tampone». La difficoltà nella gestione della situazione di emergenza sanitaria si percepisce dalle parole e dai toni usati dal primo cittadino. «Non deve permettersi di scrivere che è stato abbandonato – grida Tito – Dovrebbe ringraziare, invece».

La Casa di Spiritualità Armida Barelli è stata messa a disposizione dei marittimi Msc rientrati in penisola a seguito dell’accordo tra la diocesi e il Comune di Meta. Accoglie attualmente 14 marittimi più alcuni medici e personale sanitario dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento