Vico Equense, il messaggio di Gennaro Esposito

Vico Equense – L’eccellenza nostrana Gennaro Esposito, noto per la sua creatività e bravura in cucina e non solo, ha lasciato un messaggio di augurio pasquale, giornata che solitamente lo vedeva in “prima linea” a combattere il nemico primordiale dell’uomo: la fame.

“Tutti ci troviamo a combattere questo nemico invisibile – spiega lo Chef – probabilmente è una delle pagine più tristi della nostra storia, però dobbiamo lottare e sperare che tutto finisca presto”.

FESTA A VICO – “Sogniamo di poterla fare, ma con l’attuale emergenza sanitaria, è abbastanza difficile – ha aggiunto – non ci resta che pregare e ricordare le vittime e soltanto collaborando, tutto andrà per il meglio”.