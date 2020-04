Vico Equense. L’On. Longobardi chiede al Direttore ASL NA3 chiarimenti sull’operatività nell’ospedale cittadino

Oggetto: problematiche relative all’ospedale di Vico Equense in relazione all’emergenza coronavirus

Gentilissimo Direttore,

da alcuni giorni sto ricevendo diverse segnalazioni sull’ospedale di Vico Equense in relazione all’emergenza coronavirus. Le chiedo cortesemente di verificare tempestivamente se vengono accolti pazienti potenzialmente affetti dal e secondo quali modalità gli stessi vengono assistiti.

Ritengo più che opportuno, in questa fase molto delicata, che si faccia chiarezza così da rassicurare medici, operatori, pazienti e cittadini.

È naturale infatti che, essendo anche il presidio ospedaliero di Vico Equense inserito nella rete dell’emergenza , qualsiasi paziente accolto può essere potenzialmente infetto e può essere purtroppo veicolo di contagio.

Ritengo che occorra garantire percorsi assistenziali e protocolli separati e dispositivi di protezione individuale per tutti: operatori, medici, personale sanitario e non sanitario, pazienti e loro familiari.

Le conseguenze connesse ad una eventuale non corretta e sicura gestione dei pazienti potenzialmente affetti dal coronavirus possono risultare alquanto pericolose per la salute pubblica.

Conoscendo la Sua sensibilità e operatività, sono certo che tutte le procedure di sicurezza vengano garantite con tempestività così da proteggere la salute dei cittadini ed in attesa di ricevere un Suo cortese riscontro, Le invio cordiali saluti.

Clicca qui per la copia della lettera