Vico Equense, l’Istituto Comprensivo Costiero dona un pc agli studenti in difficoltà economiche

Vico Equense – In questo periodo di emergenza sanitaria, dove diversi nuclei familiari sono stati colpiti economicamente e i ragazzi hanno difficoltà ad acquistare il materiale necessario per poter svolgere la didattica online, l’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense ha pensato di acquistare computer per i propri studenti in difficoltà, utilizzando l’intera cifra assegnata dal Ministero: 6.700 euro. “La scuola – spiega la dirigente scolastica Debora Adrianopoli – ha comperato con i fondi accreditati dal Ministero 25 pc per consentire ad alunni, che non avevano nessun dispositivo o che condividevano un dispositivo con più di due fratelli, di seguire le video lezioni in didattica a distanza attivate dall’ Istituto. Considerata però la situazione è la necessità di restare a casa, ho chiesto al sindaco se potesse provvedere alla consegna tramite la Polizia Locale.” Su indicazione della dirigente scolastica, che ha preparato i contratti di comodato d’uso, i dispositivi sono stati consegnati. “Gli alunni destinatari – continua la dirigente Adrianpoli – sono stati individuati a seguito di un monitoraggio attivato da me tramite dei docenti.” Lo stanziamento statale però non basta a coprire le necessità della scuola. “Cercheremo di utilizzare altri fondi per comprarne almeno altri tre”, dichiara la dirigente scolastica Debora Adrianopoli che ringrazia il sindaco Andrea Buonocore e il comandante della polizia locale Ferdinando De Martino per la collaborazione.