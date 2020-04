Vico Equense. L’impegno del sindaco Andrea Buonocore e l’incertezza all’ospedale “De Luca e Rossano” senza un comunicato e una risposta a Longobardi Il sindaco Andrea Buonocore non ha ancora fatto un messaggio ufficiale sui dubbi sollevati da tanti cittadini, operatori sanitari e il già consigliere della Regione Campania Longobardi . C’è stato o non c’è stato una sospetta Coronavirus Covid – 19 all’ Ospedale di Vico Equense di Castellammare di Stabia poi andata al Covid Centre di Maddaloni a Caserta? Ci sono o non ci sono dubbi sullo stesso personale sanitario ? Sono stati fatti i tamponi a tutti e se no perchè ? E’ normale che in un ospedale centro d’eccellenza per la pediatria e neonatologia possano transitare, seppure da entrate differenti e in settori a parte, malati o sospetti Covid? E che ci fanno se non c’è la rianimazione? Se non a noi, se non ai cittadini, non ai sanitari, neanche a un consigliere regionale si risponde? Si dice a voce che va tutto bene e noi ci crediamo, ma una nota ufficiale l’ASL di Napoli non la fa? A Sorrento e Vico c’è il dottor Giuseppe Lombardi, Direttore degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina, che avrebbe detto che non c’è nessun problema, è così? Il sindaco, le autorità , rispondano alle interrogazioni con una nota scritta, Longobardi non avrebbe ricevuto alcuna risposta. Una nota che saremo felici di pubblicare, quella che dice , tutto a posto, massima sicurezza, DPI a norma a tutti, tamponi fatti a tutti, nessun malato o sospetto Covid in medicina e chirurgia. Si parla, si dice, che è tutto a posto, poi le note ufficiali non arrivano, ci farebbe piacere riceverla e chiudere questa vexata questio per la buona pace di tutti anche se siamo sicuri che dopo tutto questo bailamme qualcosa migliorerà . Ma più della parole o dei post su facebook, che appaiono e scompaiono, preferiremmo una nota ufficiale. Sappiamo che Vico è difficile e Andrea sta facendo tantissimo, Forza Vico Equense ce la farai.. il trend sta scendendo e per fortuna non sembra ci siano estensione di contagi sui casi dei giorni scorsi. Questa è una bella notizia, ma vogliamo bene il nostro personale sanitario, e veramente, tamponi per tutti, nessun accesso a malati o sospetti Covid, e andiamo avanti…