Vico Equense. Le pensioni di maggio accreditate dal 27 aprile, ecco gli uffici postali aperti ed il calendario

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore rende noto che: “La pensione di maggio 2020 sarà accreditata a partire da lunedì prossimo, 27 aprile. Gli Uffici postali del nostro territorio osserveranno i seguenti giorni di apertura:

Vico centro: Tutti i giorni, mattina e pomeriggio

Massaquano: tutti i giorni al mattino

Moiano: tutti i giorni al mattino

Arola: Lunedì, martedì e giovedì al mattino

Seiano: mercoledì al mattino.

Si invitano i pensionati ad entrare negli Uffici postali uno per volta e solo all’uscita del cliente precedente ed esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili. Indossare dispositivi di protezione personale e tenere la distanza di almeno un metro.

Si invitano, inoltre, i pensionati al rispetto della turnazione alfabetica:

Lunedì 27 aprile: i cognomi dalla A alla B

Martedì 28 aprile: i cognomi dalla C alla D

Mercoledì 29 aprile: i cognomi dalla E alla K

Giovedì 30 aprile: i cognomi dalla L alka P

Sabato 2 maggio: i cognomi dalla Q alla Z”