Vico Equense. L’augurio del sindaco Andrea Buonocore a tutti i pizzaioli che domani riprenderanno l’attività

Il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ha voluto manifestare la sua vicinanza ed esprimere il proprio augurio a tutti i pizzaioli che stanno per ripartire con le proprie attività. Ecco le parole del primo cittadino:

“Vico Equense e la pizza: un binomio inscindibile. Per questo motivo mi fa piacere che la ripartenza, seppur parziale, delle attività produttive sia segnata proprio dalla possibilità di riaccendere i forni. Sarà un po’ come riaccendere il motore della speranza e ci aiuterà a guardare al futuro con fiducia. Di conseguenza, voglio formulare il mio personale augurio a quei pizzaioli che riprenderanno domani l’attività, attrezzandosi per le consegne a domicilio e rispettando quanto prescritto dall’ordinanza regionale, ma sento di esprimere la mia vicinanza anche a quanti hanno deciso di prendersi un po’ più di tempo prima di riaprire perché si stanno organizzando per farlo al meglio.

Le ansie e le preoccupazioni che hanno accompagnato la categoria dei pizzaioli in questo lungo periodo sono state da me condivise in virtù del grande rispetto che nutro per chi si dedica ogni giorno ad una eccellenza della nostra terra che ci ha resi famosi nel mondo come non mi sono estranee le ansie e le preoccupazioni per il futuro.