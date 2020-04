Vico Equense, la Protezione Civile vicino ai cittadini nell’emergenza Covid

La Protezione Civile di Vico Equense è in prima linea per assistere i cittadini. Ogni giorno questi ragazzi portano beni di prima necessità e farmaci alle persone impossibilitate a uscire dalle proprie abitazione, in questa emergenza coronavirus.

Azioni messe in campo con responsabilità, considerando che questi ragazzi si organizzano in piccoli raggruppamenti, in modo da limitare le uscite, riuscendo benissimo a coprire il vasto territorio del comune peninsulare. Inoltre, nella giornata di oggi, la Protezione Civile era impegnata anche in operazioni di sanificazioni a Moiano e Arola.