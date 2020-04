Vico Equense. La Polizia Locale ferma due minorenni su un motociclo

La Polizia Locale ferma due minorenni su un motociclo

Vico Equense – Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale di Vico Equense volti a verificare il rispetto delle norme emanate per contenere il contagio da coronavirus. I vigili urbani, agli ordini del Comandante Ferdinando De Martino, presidiano il territorio. Un lavoro incessante che non si ferma soprattutto quando si avvicina il weekend pasquale. Fermati due minorenni a bordo di un motociclo senza copertura assicurativa, il conducente era anche sprovvisto di patente, che se ne andavano tranquillamente a zonzo verso la penisola Sorrentina. Il loro passaggio però non è sfuggito alla pattuglia della Polizia Locale. Immediati i controlli e dopo aver accertato che il conducente minorenne era sprovvisto di patente e il motociclo senza copertura assicurativa, per di più già sottoposto a sequestro amministrativo, sono scattate le sanzioni a carico del conducente, che in quanto minorenne, vanno contestate ai genitori. “Un intero turno dedicato alla definizione dei procedimenti, – spiega il Comandante della polizia locale, Ferdinando De Martino – dovendo i genitori venire da fuori Vico Equense. Cito questo episodio in primo luogo per ringraziare tutti i miei collaboratori per l’impegno e l’attenzione nello svolgimento dei compiti di controllo loro assegnati. E mi scuso con chi reclama la presenza sul territorio e fa notare un’assenza, che tale non è. Ricordo che abbiamo un territorio di ben 30 chilometri quadrati con tredici agglomerati urbani che già in tempi normali è difficoltoso assicurare un esteso controllo.”