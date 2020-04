Vico Equense. Istituito conto corrente per le donazioni riservate al sostegno delle famiglie in difficoltà

Riportiamo il messaggio del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore

La solidità di una Comunità si palesa nei momenti di bisogno. L’iniziativa “Spesa sospesa” ha dato frutti oltre ogni aspettativa. In questa situazione difficile non abbiamo smesso di pensare a chi è più in difficoltà di noi.

Purtroppo tante famiglie sono in seria emergenza. Il virus miete vittime al di là dell’aspetto sanitario. Per aiutare le tante famiglie bisognose di sostegno ci siamo da subito attivati, ma le esigenze sono davvero tante.

A tal fine abbiamo istituito un conto corrente dedicato alle donazioni per le misure urgenti di solidarietà per il sostegno alle famiglie in stato di bisogno.

Chi desidera offrire un aiuto può farlo effettuando un bonifico di qualunque importo.

Intestatario: Comune di Vico Equense

IBAN: 𝗜𝗧𝟰𝟰𝗛𝟬𝟲𝟮𝟯𝟬𝟰𝟬𝟯𝟭𝟭𝟬𝟬𝟬𝟬𝟱𝟲𝟵𝟰𝟱𝟱𝟵𝟭

Causale: Emergenza Covid-19