Vico Equense. E’ guarita la persona di Arola che era risultata positiva al Covid-19

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore comunica che: “Il paziente contagiato della frazione di Arola è stato dichiarato ufficialmente guarito. Per quanto riguarda il primo paziente risultato contagiato a Vico Equense, nella frazione di Pacognano, dopo il primo tampone di controllo risultato negativo, ha effettuato il secondo tampone ed è in attesa dell’esito definitivo. Continuiamo a restare in casa. Andrà tutto bene”.