Vico Equense. Gennarino Esposito nello staff per la ripresa della modalità di ristorazione in Campania

Una buona notizia. Vico Equense ( Napoli ) . Gennarino Esposito nello staff per la ripresa della modalità di ristorazione in Campania Si definiscono le modalità per la ripresa delle attività di ristorazione in Campania. Nell’ambito dei colloqui per studiare una strategia comune tra istituzioni ed esercenti, oggi lo chef stellato Gennaro Esposito – titolare della Torre del Saracino di Vico Equense -, il quale sta collaborando alla definizione delle linee guida del ministero della Salute per la cosiddetta fase 2, ha voluto incontrare l’Unità di Crisi Regionale della Campania per approfondire le problematiche del settore.

Esposito ha avuto anche un cordiale colloquio con il governatore Vincenzo De Luca prima di proseguire il suo lavoro con l’obiettivo comune del rilancio nel più breve tempo possibile dell’intero comparto della ristorazione, anch’esso duramente colpito dall’emergenza Covid-19.