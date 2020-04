Vico Equense faccia come gli altri comuni della Penisola Sorrentina. Covid Map e TUTTI I GIORNI I DATI . Ecco l’articolo del Mattino

Vico Equense faccia come gli altri comuni della Penisola Sorrentina. Covid Map e TUTTI I GIORNI I DATI . Non si può dare la colpa alla gente se, chiusa in casa, sanzionata magari va a fare la spesa, si vede di fronte una vicenda con un uomo di Arola risultato Positivo al Coronavirus Covid-19 , al quale auguriamo pronta e buona guarigione e vicinanza umana e cristiana a tutta la famiglia che non va demonizzata ne processata sui social network. C’è qualcosa che il Comune di Vico Equense non fa, mentre Sorrento, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Meta fanno. TUTTI I SANTI GIORNI pubblicano a fine serata i dati completi. Tamponi fatti, quali sono i positivi, quali sono i negativi, quali altri tamponi sono da fare, quanti isolati ci sono in quarantena, anche dove ( Vedi Sant’Agnello che ha sistemato i marittimi in Albergo e Meta ad Alberi , ndr). Sono 35 anni che facciamo comunicazione, se ben canalizzata la gente non sclera più di tanto, si perchè dispiace dirlo qui si sclera, il dagli all’untore fa parte del Medioevo. Ma ci sono precise responsabilità da parte dell’amministrazione vicana in questo. Inoltre è vero che chi fa la spesa viene addirittura tallonato e seguito e la polizia municipale fa un ottimo lavoro, ma chi è in quarantena va controllato tutti i santi giorni, mattina , mezzogiorno e sera e se esiste questa quarantena un motivo c’è, e se gli altri sindaci hanno sistemato tutti in albergo pure c’è. Nel loro interesse e nell’interesse della famiglia. Quindi non va criminalizzato ne chi è positivo, a cui va tutto il nostro conforto, e ci dovrebbe andare anche quello della comunità, che se ha sbagliato va pure sanzionato, ma non certo messo in croce. Alla sua famiglia va tutta la nostra piena e totale solidarietà, a tutti gli altri che sono in queste condizioni l’invito a rispettare totalmente questa quarantena LONTANO DALLE FAMIGLIE. Come scritto e riscritto migliaia di volte, crediamo che il Comune sia in grado di fornire ospitalità, e speriamo che da stasera il Sindaco , che è sotto pressione e sta facendo tantissimo, venga aiutato a formare questi dati, noi siamo a disposizione gratuitamente , ma essendo dati sensibili dovrebbero essere gestiti al loro interno, spostare del personale per fare questo sarà cosa buona e giusta e calmerà tutti i bollenti spiriti. Vogliamo chiosare con una punto , il sindaco non va lasciato solo, tutti devono aiutarlo, maggioranza e minoranza, bisogna fare fronte comune, la polizia municipale ha fatto un lavoro abnorme e pure va aiutata, se vi sono segnalazioni da fare ditele al sindaco e alle forze dell’ordine. Forza Vico Equense

Positanonews questa mattina ha ripreso, citandolo, il quotidiano Il Mattino di Napoli, il primo della Campania, con l’articolo a firma della bravissima giornalista Ilenia De Rosa che , fra l’altro, è vicana, quindi super attendibile. Da qui si rileva come e quando avrebbe fatto la spesa ( ad Arola e non in altri comuni della Penisola Sorrentina) che non ci sono state feste, ma convivialità in famiglia. A scanso di equivoci chiariamo e ribadiamo la nostra posizione, chi è in quarantena deve rimanere isolato ANCHE DALLA FAMIGLIA, perchè essa stessa potrebbe potenzialmente essere a rischio e trasmettere il rischio , e NON DEVE USCIRE. Quindi poco importa il fatto della cena. Ma i processi sui social network non sono civili. L’unico errore dell’amministrazione è stato , forse, quello di non aver imposto , o magari non aver usato convincenti mezzi di persuasione, per spingere a tutti i rientri in quarantena in strutture alberghiere dove potevano essere controllati e stare lontani dalle famiglie e dalle tentazioni di uscire. Poi di dare maggiore comunicazione, ogni santo giorno i dati, se non volete che i cittadini sclerino, poi noi siamo due giorni che proviamo a telefonare il sindaco per la diretta su Positanonews, che avrebbe potuto tranquillizzare tutti, ma non ci ha risposto, ovviamente non è tenuto a rispondere, ma tutti gli altri sindaci rispondono alle nostre chiamate e si stanno prestando alle nostre dirette. Ma questo poco importa, ci vogliono i dati che devono essere resi pubblici e tutti staranno più tranquilli, come? Esattamente come stanno facendo tutti gli altri comuni, tutti i giorni, anche se non ci sono variazioni.

Visto che è sera e le edicole chiuse chi non ha potuto ora si potrà leggere l’articolo dal quale stamattina abbiamo ripreso, citandolo, la dichiarazione di Buonocore.

