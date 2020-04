Vico Equense. Il cuore grande dei Dell’Amura ospita marittimi e sanitari al Moon Valley. Nei giorni scorsi alcuni marittimi per tutelare le famiglie sono stati ospitati in isolamento in quarantena per il coronavirus Covid-19.

L’amministrazione comunale ha richiesto disponibilità all’hotel Moon Valley ad ospitare operatori sanitari in isolamento volontario e marittimi in quarantena. Disponibilità concessa liberamente a titolo gratuito per tutti!!!