Vico Equense, Covid: guarito il paziente di Pacognano – I DATI

Vico Equense registra la seconda guarigione. Il paziente contagiato della frazione di Pacognano è stato dichiarato ufficialmente guarito. La notizia è stata data dal sindaco Andrea Buonocore, che in serata ha fornito anche i dati elaborati dal Centro Operativo Comunale.

“Persona perbene dalla condotta responsabile ed irreprensibile – scrive il primo cittadino – Sin dall’inizio ha osservato una quarantena fiduciaria ed attivando i protocolli del caso isolandosi dalla sua famiglia. La famiglia si è voluta sottoporre ai tamponi rivelatisi negativi. Arrivano i primi segnali di una riapertura graduale delle attività. A breve potremmo tornare a vivere la nostra quotidianità con le dovute precauzioni.”

I dati riportati, sono aggiornati a ieri sera (ore 22) e rivelano, rispetto all’ultima rilevazione del 19 aprile, che attualmente i positivi sono 2 su 88 tamponi effettuati. Sul fronte dei controlli, altri 31 abitanti sono in quarantena fiduciaria, 5 persone sono uscite dalla quarantena senza sintomi e 20 persone in quarantena che sono state sottoposte a controlli dalla Polizia Municipale. In questi giorni è stata elevata un’altra sanzione per inosservanza delle restrizioni.