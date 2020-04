Vico Equense. Coronavirus, Provvedimenti urgenti in relazione alle mareggiate dello scorso dicembre

Vico Equense – A seguito delle forti mareggiate che hanno messo in ginocchio le infrastrutture del litorale comunale il 22 e 23 dicembre 2019, il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, viste anche le segnalazioni giunte all’ufficio demanio del Comune e alla polizia locale, ha adottato un’ordinanza con decorrenza da domani, 23 aprile 2020, e fino a nuove disposizioni, che dà la possibilità ai titolari delle concessioni demaniali marittime, gli affidatari e ogni altro soggetto avente titolo su aree/attività inerenti il demanio marittimo, di poter eseguire oppure proseguire gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza e la funzionalità delle aree in concessione/affidamento demaniale, alle seguenti e rigorose condizioni: adozione dei necessari dispositivi di protezione individuale; controllo costante dello stato di salute degli addetti, appositamente documentato; predisposizione ed attuazione del prescritto protocollo di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell’attività, in conformità ai documenti dell’OMS e dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato, da notificare al Prefetto di Napoli e al Sindaco. E’ fatto obbligo, inoltre, di attenersi scrupolosamente ad ogni altra disposizione sussistente in materia, come prevista dallo stato di emergenza Covid-19.