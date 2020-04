Vico Equense. Consiglio comunale: Giovanni Granata presidente dei revisori dei conti

Vico Equense – Seduta questa mattina per il Consiglio comunale di Vico Equense. Un solo punto all’ordine del giorno di un consiglio urgente che si è svolto usando tutte le misure idonee di prevenzione in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto. Sono state adottate, infatti, misure di distanziamento sociale, in più è stato fatto obbligo per i partecipanti di munirsi di idonei dispositivi di protezione individuale. E le foto lo documentano in maniera inequivocabile, iniziando proprio dallo spiegamento dei consiglieri, che nella sala sono stati disposti tutti in maniera tale da osservare la norma del metro di distanza tra loro, posizionandosi anche nei posti solitamente occupati dal pubblico. E lo stesso dicasi per il tavolo presidenziale, dove il sindaco Andrea Buonocore, il presidente Massimo Trignano e il segretario generale Deborah De Riso non erano così vicini come in un passato più e meno recente. In discussione la nomina dell’organo di revisione Economico – Finanziario del Comune, scaduto lo scorso 15 dicembre. 16 i Consiglieri presenti in aula al momento della votazione. Sono Giovanni Granata, come presidente, Pietro Regardi e Aldo Pellegrino i Revisori dei conti del Comune di Vico Equense per il prossimo triennio. Dopo il sorteggio avvenuto in Prefettura, attraverso il sistema informatico appositamente predisposto dal ministero degli Interni che gestisce l’elenco dei candidati, e la votazione a scrutinio segreto per eleggere il Presidente del collegio, il dottor Granata ha ricevuto 9 voti al secondo scrutinio, il Consiglio comunale ha proceduto alla nomina approvando con i soli voti della maggioranza la delibera, che è stata emendata per quanto concerne gli importi.