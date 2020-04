Vico Equense. Il comunicato del sindaco Andrea Buonocore sul caso Covid-19 ad Arola

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore.

Scrivo ora un aggiornamento sul caso di Covid-19 ad Arola, non per negligenza o ritardo ma, semplicemente, perché prima di fare una comunicazione istituzionale o meno è fondamentale raccogliere prove e testimonianze.

La persona interessata ed i parenti hanno confermato che non si è “mai” svolta alcuna festa e che le uniche occasioni di convivialità hanno visto la presenza del soggetto in questione, della moglie e della figlia. Per queste ultime sono stati richiesti i tamponi e sono costantemente monitorate dalla fu U.O.P.C. dell’ASL con la quale sono personalmente in contatto.

Se atto superficiale della persona in questione c’è stato, è quello di essere uscito durante la quarantena fiduciaria. Uscite delle quali non vi è traccia o testimonianza.

Mi sorprendono tutte quelle dichiarazioni di chi oggi, dopo i fatti, afferma di averlo visto anche se nessuna segnalazione o denuncia ci è mai pervenuta.

L’Amministrazione, insieme alla famiglia, sta verificando tutti i contatti del soggetto per avviare i protocolli previsti dal caso.

Si invita, pertanto, la cittadinanza ad attendere i risultati dei tamponi ed a non diffondere notizie prive di fondamento. Bisogna assicurarsi della veridicità dell’informazione prima di diffonderla ed ove vi siano gli estremi per una denuncia, bisogna denunciare alle autorità competenti e non sui social network.

Sono basito dai commenti carichi di astio ed odio verso una persona attualmente ricoverata e che avrebbe bisogno di sostegno e vicinanza.

Rivolgo al nostro concittadino gli auguri di una pronta e rapida guarigione e da parte mia continuerò a tenervi aggiornati con serietà e discrezione.