Vico Equense. Nuovo caso positivo, il contagiato si trova attualmente ricoverato

Riportiamo il comunicato del sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore:

Il Direttore dell’Ospedale mi comunica che un nostro cittadino è risultato positivo al tampone per l’infezione da Coronavirus. Il paziente, attualmente ricoverato, sarà, a breve, trasferito. La sua situazione, al momento, non desta preoccupazione alcuna.

Rinnovo l’invito al rispetto rigoroso dei Decreti e delle Ordinanze e allo stile di vita che il momento ci impone.

Ci apprestiamo a vivere giorni particolari nei quali non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia.