Il Vico Equense Calcio augura una Buona Pasqua a tutti: “Auguri di buona Pasqua ai nostri tifosi, ai nostri simpatizzanti, ai cittadini di Vico Equense. Sono giorni particolari, di dolore e riflessione ma anche di resurrezione. Siamo tutti chiamati a stare a casa e, nel nostro caso, a farci trovare pronti qualora dovesse riprendere il campionato. Avremmo voluto essere altrove, precisamente in campo per la penultima gara di campionato, come da calendario. Invece, restiamo #distantimauniti. Auguri a tutti voi da parte dei dirigenti, tecnici, collaboratori e calciatori del Vico Equense”.