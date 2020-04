Vico Equense. Black out tra alcune strade delle frazioni, le segnalazioni dei cittadini

Vico Equense, Penisola sorrentina. Giungono numerose segnalazioni dalle zone collinari vicane.

Questa sera da alcune ore i cittadini delle frazioni, in particolare Sant’ Andrea, in Via Calvaruso e Via Bell’Alba, si sono ritrovati senza illuminazione in strada e completamente al buio.

Non siamo a conoscenza della causa di questo black out, ma siamo fiduciosi che i tecnici riescano a risolvere al più presto il problema.