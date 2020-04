Il Vico Equense: “Auguri di buon compleanno, mitico mister Ciro De Gennaro”.

Un compleanno da ricordare, quello in quarantena, del mister tanto amato Ciro De Gennaro. Il Vico Equense, scrive un messaggio e noi di Positanonews ci uniamo agli auguri: “Quando c’è da esultare lo fa, quando c’è da soffrire è sempre quello che soffre di più perché lui il Vico Equense lo ama almeno quanto la sua Vico Equense. Un riferimento per generazioni di calciatori transitati a Massaquano, l’anima del calcio vicano – da sempre vicino a Giovanni Ferraro e Nello De Gennaro per tenere viva la passione verso questo sport. Auguri di buon compleanno, mitico mister Ciro De Gennaro”.