Vico Equense. Alloggi in struttura ricettiva del territorio per il personale sanitario dell’ospedale che ha esigenza di non tornare a casa

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore comunica che “Il personale medico e infermieristico dell’ospedale De Luca e Rossano, che ha l’esigenza di non tornare presso il proprio luogo di residenza anche per cautela nei confronti dei familiari, potrà usufruire delle stanze di una struttura ricettiva del territorio.” Inoltre, l’Asl NA 3 Sud ha avviato i test rapidi per il Covid-19 sul personale sanitario impiegato negli ospedali di Vico Equense e Sorrento. Si tratta dei primi nosocomi nei quali vengono effettuati i controlli. L’operazione di screening si è resa necessaria per valutare al meglio le condizioni del personale che quotidianamente accoglie casi sospetti.