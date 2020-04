Veronica Castro di “Anche i ricchi piangono” ora è Jolanda, che fine ha fatto e la sua storia Verónica Judith Sáenz Castro è nata a Città del Messico il 19 ottobre del 1952. Non è solo un’attrice, ma anche una cantante e una conduttrice televisiva messicana. A livello internazionale è conosciuta soprattutto per la telenovela del 1979 “Los ricos tambien lloran“, che in italiano è diventata “Anche i ricchi piangono”. In realtà la sua carriera è iniziata poco prima su una rivista per adulti, con scatti senza veli su Caballero.

Nel 1979 il grande successo nella soap opera Anche i ricchi piangono, nella quale interpretava un’orfana. La telenovela è stata un successo in molti paesi del mondo: non solo in America Latina, ma anche in Spagna, in Francia, in Russia, in Cina, nelle Filippine e anche in Italia.

In seguito ha partecipato all’adattamento a soap opera di Mariana – Il diritto di nascere e nelle soap opera Veronica, il volto dell’amore, Illusione d’amore e Il segreto di Jolanda. Nel 1987 un altro grande successo: è la protagonista di Rosa Selvaggia, nonché la cantante della canzone omonima dedicata alla telenovela. Nel 1990 in La mia piccola solitudine interpreta sia una quarantenne sia la figlia di 20 anni.

Non solo soap, ma anche film, come Chiquita pero picosa, Dios se lo pague e Angelino e il Papa. In Italia Veronica Castro ha partecipato alle edizioni del 1985 e del 1986 di Premiatissima, in onda su Canale 5. Fa parte del cast della prima telenovela italiana, Felicità… dove sei, prodotta da Peruzzo per Rete A.

In seguito si dedica maggiormente alla conduzione di programmi di varietà nel suo paese, cosa che fa ancora oggi: il Grande Fratello VIP, ad esempio, è condotto da lei. Attualmente la possiamo vedere su Fox Crime in Donne assassine e su Netflix in La casa de las flores.

Vita privata

Veronica Castro arriva da una famiglia molto povera con quattro figli. I genitori si sono separati e la madre ha preso le redini delle sorti dei fratelli e delle sorelle. Un esempio di donna forte che ha segnato la sua crescita. Suo fratello Jose Alberto è produttore di soap opera e la sorella Beatriz è attrice.

L’attrice non si è mai sposata. Nel 1974 è diventata mamma di Christian, uno scandalo all’epoca, perché non aveva un marito. E solo più avanti si è scoperto che il padre del ragazzo, oggi cantante, era il comico Manuel Valdes. Ha anche un altro figlio, Michel Castro.

Veronica Castro oggi

Oggi Veronica Castro è ancora bellissima. C’è chi sottolinea che c’è lo zampino di un chirurgo estetico, ma lei assicura che è tutto merito di una dieta rigorosa e di tanta attività fisica, come aerobica, jogging, tennis. Oggi, oltre che lavorare ancora nel mondo dello spettacolo, ha una linea di cosmetici che porta il suo nome. E si dedica ogni giorno alla sua famiglia.

Su TV 2000 si sta dando la telenovela argentina degli anni Ottanta

La vicenda narra la storia di Jolanda (Verónica Castro), una ragazza di umili origini che dopo una serie di vicissitudini viene ingiustamente incarcerata per un omicidio che non ha commesso ma riuscirà a dimostrare la propria innocenza e riunirsi con l’amato Juan Carlos (Victor Laplace) e con il loro bambino che nel frattempo era stato rapito per mano del fratello di Juan Carlos.