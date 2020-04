Vendevano dolci pasquali online: beccate le pasticcerie in provincia di Napoli e Salerno

Diverse pasticcerie si sono ritrovate coinvolte nel giro di vendita di dolci pasquali online e sono state beccate dalla Polizia Postale, in provincia di Napoli e Salerno.

In particolare, le aziende in questione, tutte con sede legale nella Regione Campania, avevano realizzato delle pagine web dedicate alla vendita online, corredate dalle fotografie dei prodotti offerti, con l’indicazione del relativo prezzo per ciascuna unità, garantendo altresì la consegna sull’intero territorio nazionale.

La vendita di tali prodotti, ricordiamo, è illegale fino al 14 aprile tramite l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28 marzo 2020.