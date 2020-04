USA in ginocchio per il coronavirus, attacca la Cina. Anche la Germania chiede più trasparenza

NEW YORK

Donald Trump trova in Angela Merkel un sostegno inatteso nella sua polemica contro la Cina. La cancelliera si è ieri rivolta a Pechino suggerendo che «quanto più la Cina sarà trasparente sulla genesi del virus, tanto meglio sarà per tutti, perché si potranno trarne degli insegnamenti». Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto capire di avere dubbi sull’onestà delle comunicazioni giunte dalla Cina, e ha affermato che «sarebbe da ingenui» crederci. Sia Merkel che Macron sono scettici sull’origine del virus, ma anche sull’eccezionale efficacia delle misure adottate in Cina per debellare il virus. La velocità con cui il covid-19 sarebbe stato fermato dai cinesi non convince molti esperti, mentre nel resto del mondo il virus galoppa a ritmi accelerati.

L’ACCELERAZIONE

Sono passati 38 giorni fra il momento in cui gli Stati Uniti hanno denunciato il primo decesso da covid-19 e il momento in cui hanno superato la soglia delle 10 mila vittime. Ma per passare da 30 mila a 40 mila ci hanno impiegato appena 4 giorni. Il tragico traguardo è stato superato domenica scorsa, e già ieri se ne erano aggiunti altri 1500. E se è vero che a New York il governatore Andrew Cuomo ha detto che la vetta del contagio è stata superata, è vero anche che ieri ha confermato 478 morti nella giornata, mentre altre aree del Paese non hanno ancora raggiunto la vetta, come le città di Boston e Chicago, definite i «nuovi focolai», gli Stati del Maryland e della Virginia, e la capitale, Washington.

Proprio nella capitale si è tenuta ieri pomeriggio una delle numerose manifestazioni di protesta contro il lockdown. Se ne sono già registrate una ventina nel Paese, e la rivista Time ha rivelato che dietro di esse si muove il Tea Party, intenzionato a indebolire i governatori democratici. Quella di ieri era di un gruppo della Pennsylvania, in polemica con il governatore democratico Tom Wolf. Le immagini di quella manifestazione, come di quelle precedenti, rivelano che ben pochi dei partecipanti usano maschere, e tanto meno rispettano la distanza di sicurezza. Donald Trump li ha difesi già più volte, di fatto sfiduciando le stesse regole che la sua Amministrazione ha definito indispensabili prima di per poter allentare le regole e riaprire l’economia: «Stanno esprimendo il loro punto di vista. Mi sembrano persone molto responsabili. Sono stati trattati in modo troppo rigido».

LA POLEMICA

Ma l’epidemiologo Fauci si è distanziato dal presidente e in una intervista tv è stato netto: «Se non abbiamo il virus sotto controllo, non potremo avere una vera rinascita economica. Se si va troppo veloci, torneremo indietro, ci può esplodere fra le mani. Questo è il problema». Un altro problema sembra essere l’amministrazione dei fondi stanziati da una legge bipartisan del mese scorso: pare che i fondi destinati alle piccole imprese siano in buona parte finiti a imprese ricche e valutate in borsa. E il fondo è già esaurito. Almeno una società, la catena Shake Shak, valutata oltre un miliardo e mezzo di dollari, ha restituito 10 milioni di dollari.

Anna Guaita Il Mattino