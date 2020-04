Un prezioso aiuto per i diabetici, al via la teleassistenza a cura dell’Asl Napoli 3 Sud

A partire dai prossimi giorni sarà attivata la teleassistenza per i malati di diabete grazie ai servizi di diabetologia dei distretti sanitari dell’Asl Napoli 3 Sud. Anche questo progetto fa parte delle diverse misure adottate per contenere la diffusione del Coronavirus cercando di difendere le categorie più a rischio tra le quali rientrano le persone affette da patologie croniche, come ad esempio il diabete mellito.

Il numero di diabetici è elevato ed in questo momento di emergenza diventa difficoltoso raggiungere personalmente le strutture specialistiche per le visite di controllo ed in questo caso la teleassistenza fornisce un aiuto prezioso, con la possibilità di confrontarsi con specialisti ed inviare anche materiale fotografico, come ad esempio potrebbe essere l’immagine di un piede diabetico, per ottenere consigli ed indicazioni terapeutiche.

I cittadini affetti da diabete saranno al centro del sistema assistenziale per evitare la progressione delle complicanze correlate al diabete mellito e contenere il peggioramento dello stato di salute in corso di infezione da Covid-19.

La dottoressa Tommasina Sorrentino, responsabile della diabetologia all’Asl Napoli 3-Sud, spiega: “La teleassistenza diabetologica è organizzata con un flusso di lavoro che coinvolge diabetologi e medici di medicina generale. Il paziente o chi se ne prende cura (caregiver), che non deve effettuare visita urgente/breve (unica modalità consentita per accedere in ambulatorio in epoca Covid-19), ma che per l’ordinanza sul distanziamento sociale non può accedere in ambulatorio, viene contattato telefonicamente dal servizio di diabetologia ed informato delle nuove modalità di assistenza. Contestualmente viene fornito il numero di uno smartphone del servizio di diabetologia, con il quale potrà comunicare, anche in videochiamata, oppure attraverso indirizzo di posta elettronica aziendale. Il paziente o il caregiver, per attivare la visita diabetologica, chiede al medico di medicina generale la prescrizione dell’impegnativa dematerializzata/ricetta per visita diabetologica di controllo in televisita Covid-19 con codice 89.01 oppure visita diabetologica in televisita Covid-19 (primo accesso) codice 89.07”.

Il paziente o il caregiver paga il ticket, se dovuto, attraverso conto corrente o iban o pay bank, ed invia via whattsapp o via mail: l’impegnativa del medico di medicina generale; la ricevuta di pagamento; la documentazione sanitaria per effettuare la visita in teleassistenza (esami ematochimici, strumentali, visite specialistiche con diario dell’automonitoraggio domiciliare cartaceo o elettronico, anche attraverso app dedicate); verrà prenotato e sarà informato della data e dell’ora della televisita. Il personale del servizio di diabetologia provvederà poi ad inviare al paziente o al caregiver la relazione clinica di fine visita e l’eventuale richiesta di accertamenti. Sul link di ciascun distretto sanitario Asl Napoli 3-Sud saranno resi noti i numeri telefonici e l’indirizzo mail dei rispettivi centri aintidiabetici per i contatti.