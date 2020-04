Un pezzo di storia amalfitana compie 85 anni: auguri a Sigismondo Nastri!

Oggi compie gli anni un pezzo di storia della Costiera Amalfitana e del giornalismo italiano. Stiamo parlando di Sigismondo Nastri, nonché l’attuale direttore responsabile della “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana“. Il Prof. Nastri, con quasi 70 anni di carriera, oggi compie 85 anni, e lo celebra così sulla sua bacheca Facebook:

Dio, quanto tempo è passato dal 17 aprile 1935! 85 anni, pari a 31.037 giorni.

Il gioco del Lotto associa al numero 85 “ll’aneme d’ ‘o priatorio”. Vale a dire “le anime di coloro che non sono stati così retti da guadagnarsi il paradiso, ma neanche così malvagi da finire all’inferno”. “Frisco a ll’anema d’ ‘o priatorio!” è l’espressione con la quale spesso – magari, senza neppure rendercene conto – rivolgiamo la nostra invocazione al Signore, tesa ad accelerare l’approdo di quelle anime nella beatitudine celeste. Non male.

Ottantacinque anni nella vita di un uomo, sono tanti – scrive il prof. Nastri su Facebook – . Prosegui il cammino, come è giusto che sia, ma senza dimenticare il percorso compiuto, i momenti difficili attraversati. Quelli del secondo conflitto mondiale, ad esempio, descritti nei versi che seguono, mi tornano spesso nella mente: ancor più in questi giorni, afflitti dalla pandemia del coronavirus che ha fatto vittime come in una guerra.

9 SETTEMBRE 1943

Avevo otto anni nel ‘43, abitavo ad Amalfi nella Valle, Mi si offriva allo sguardo uno spicchio di mare, lontano, Chiuso tra la torre e il campanile di san Biagio, E il fitto alveare dei tetti rossi delle case. Sapevo dov’erano i forni: gennarino Muoio, giosuè.

La mattina m’affacciavo alla finestra: da un filo di fumo Capivo se avrei avuto la scarsa razione di pane. Ricordo la guerra: il sabato a scuola s’andava In divisa da balilla. Io non l’avevo, me la promisero Per la befana del fascio, poi mi diedero penna, Matita e quaderni. Divenni antifascista per rabbia. Si salutava la bandiera a braccio teso. E quando il duce Parlava alla nazione lo sentivamo nell’Arsenale alla radio. Cercavamo chiodi e fili di ferro, nei boschi e nelle vie, Servivano – ci dicevano – a fabbricare cannoni. Ricordo il fragore delle bombe: in piazza e sulla cartiera. E quello d’un serbatoio d’aereo lanciato dal cielo, Proprio vicino a noi. Papà ci fece stendere a terra: Temeva lo scoppio, non ci fu, non era una bomba. E ricordo lo sbarco del 9 settembre. Era l’alba. Il mare gremito di navi, m’arrivava l’eco degli spari. Le campane suonarono a festa quel giorno. Gli americani invasero strade, piazze, scalinate e vicoli. E noi bambini, che conoscevamo le carrube infornate Come leccornie dolci, scoprimmo finalmente il cioccolato.

Sigismondo Nastri (da: Il buco oscuro).

Da parte della redazione ed il direttore di Positanonews gli auguri più sinceri a Sigismondo Nastri per questo magnifico traguardo.