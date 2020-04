Un Pensiero dei Marittimi della Penisola Sorrentina dimenticati dal Governo

Sorrento . Un Pensiero dei Marittimi della Penisola Sorrentina

Ill.mo Presidente del Consiglio GIUSEPPE CONTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giuseppe Conte ,

sentendo ieri le Vostre Splendide parole sul sussidio o aiuto ai lavoratori pari a (€600,00 ), di varie categorie includendo quasi I LAVORATORI IN NERO ( lavoro non autorizzato in Italia)si e’ DIMENDICATO di una Categoria Fondamentale come il MARITTIMO ( i quali stanno da piu’ mesi senza lavoro perche’ in primis non ci accettavano come ITALIANI in Turchia e Dubai ( chi scrive non e’ stato autorizzato ad entrare per imbarcarsi 11 marzo 2020), dopodiché il giorno 15 marzo sono state CHIUSE LE FRONTIERE, e saranno COSTRETTI a stare fermi a casa senza ne lavorare ne guadagnare , pagano normalmente affitto di casa , e varie bollette come del resto Tutti, fin quando le frontiere non SARANNO RIAPERTE e il Traffico Marittimo riapra.

Vorrei tanto sapere dove sono finiti i vari SINDACATI DEI MARITTIMI (, e le famose CASINE DEI CAPITANI (ricordo che vengono pagati entrambi dai MARITTIMI) e il nostro MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI che si ricorda di noi solo quando ci obbligano a fare corsi di aggiornamento a pagamento a vari costi , con i quali si mantengono i corsi di addestramento e capitaneria di porto ( ogni certificato richiede una domandina e una o due marche da bollo da € 16,00 )… DOVE SONO ORA?

Avrei tantissime domande tra cui il marittimo su bandiera estera se non riesce a fare i famosi 183 giorni lavorativi a causa del fermo obbligatorio del governo, dovranno pagare le tasse?

Vorrei anche ricordare che via trasporto mare si muovono tra il 75-80% delle Materie Prime ( Petrolio, Gas, Frutta, Merce varia nei Container , alimentari etc etc), e anche il relax si perche’ le persone fanno ( facevano) le crociere per rilassarsi divertirsi e godersi meritatamente le vacanze estive o invernali…

RIcordo che il marittimo , anche se lavora su bandiera estera, contribuisce ECONOMICAMENTE sull’economia dello Stato , perche’ nonostante lavori per Governi Esteri ( dove il marittimo e’ tenuto molto ma molto più in considerazione rispetto al nostro) , portano i soldi nel nostro paese spendono nel nostro paese facendo aumentare il giro economico dei soldi nella Nostra Carissima e Amatissima ITALIA.

Il MARITTIMO ITALIANO , cerca con il suo duro lavoro ( avvolte si e’ fuori per mesi , avvolte pure 8-9, senza l’affetto dei cari) di TENERE ALTO L’ONORE e l’ORGOGLIO DELL’ITALIA E DELLA MARINERIA ITALIANA.

Quindi Carissimo Presidente Conte non si dimentichi dei marittimi,( prenda ad esempio camerieri e marinai che guadagnavano già poco e sono costretti a pagare i pigioni e le bollette ma come faranno se non avranno un aiuto anche loro), metta un sussidio anche a NOI MARITTIMI.

In fede

Giuseppe Coppola#ioraccontoaltg1