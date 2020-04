Hai un orto al di fuori del tuo Comune di residenza? La legge permette di spostarsi per coltivarlo nonostante le restrizioni legate al Coronavirus

In tempo di emergenza da Coronavirus le restrizioni sono tante, necessarie per il contenimento del contagio. Tra queste anche il divieto di spostarsi dal proprio comune di residenza ad un altro se non per comprovate ragioni di necessità

Ed ora arriva una svolta importante che sicuramente sarà accolta con entusiasmo da tanti.

Il governo, infatti, stabilisce che è possibile uscire di casa per coltivare il proprio orto e, cosa importante, se il fazzoletto di terra è in un comune diverso da quello di residenza si potrà raggiungerlo ugualmente.

Non stiamo parlando solo di chi coltiva per lavoro ma anche di chi lo fa per hobby.

Lo stesso Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova, sulla sua pagina Facebook, scrive: “Mi avete scritto in tanti, chiedendo di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena. Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che – lo comprendo bene – passare un po’ di tempo fuori casa ma in sicurezza. Oggi sono contenta di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle FAQ sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta purtroppo il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di giardini ed orti di seconde case. Spero che questo primo risultato che siamo riusciti ad assicurare possa andare incontro alle esigenze di tanti”.

Una bella notizia per i tanti amanti dell’orto. Ma come fare per muoversi in sicurezza senza rischiare sanzioni?

Innanzitutto bisognerà portare con sé l’autodichiarazione, come previsto per ogni spostamento dalla propria abitazione. Nell’autocertificazione dovranno essere inseriti i propri dati personali, la proprietà o il possesso del terreno ad uso agricolo ed infine il percorso per raggiungere l’orto che dovrà essere il più breve possibile. Requisito indispensabile è che si sia proprietari dell’orto e che lo stesso e sia destinato effettivamente alla coltivazione.

Ovviamente bisognerà controllare che la Regione in cui si vive non abbia adottato misure più restrittive che vietino gli spostamenti per raggiungere il proprio orto al di fuori del comune di residenza.

Non sarà consentito andare a coltivare l’orto della seconda casa o l’orto di un amico o di un parente.

Quindi, se avete il pollice verde e siete in possesso di un piccolo o grande orto, è il momento di dedicarsi alla coltivazione che, tra l’altro, rilassa e di questi tempo ce n’è veramente grande bisogno.