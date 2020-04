Un lampo rosa nel buio

Rosa, inteso come colore, è una delle radiazioni dello spettro che l’uomo riesce a vedere. Una rosa, inteso come fiore, non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo.(Mahatma Gandhi). Rosa è il fenicottero nato qualche giorno fa nel bioparco di Roma, 100 grammi di piume e carne. Pulcino venuto fuori da un uovo covato per un mese ininterrottamente grazie all’alternarsi instancabile di papà e mamma fenicottero. Che “la vie en rose” sia colonna sonora della vita di questo piccolo pulcino, e il suo incanto rosa sia di buon augurio per tutti noi in questo momento buio. “Ma il più distrutto destino è libertà.Odora eterna la rosa …” Franco Fortini (1917-1994).

A cura di Luigi De Rosa

(la foto è tratta dal web)