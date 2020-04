Ufficiale: cancellato Wimbledon 2020.

Come era presumibile, anche il torneo di Wimbledon è stato cancellato a causa dell’emergenza coronavirus. E’ stato lo stesso All England Lawn Tennis Club ad annunciarlo, dopo aver riconosciuto che non esistevano soluzioni alternative per salvare al 134/a edizione del più famoso torneo di tennis al mondo. Roger Federer su twitter scrive: “devastato, non esiste una gif per esprimere ciò che sento!”. “Sono choccata” è stato invece il commento, sempre via social, di Serena Williams.