E’ ufficiale, dopo il Belgio anche l’Olanda dice stop al campionato.

La Eredivisie ha annunciato che la stagione in corso non sarà completata. Non ci saranno dunque né promozioni né retrocessioni mentre i posti per le coppe europee sono stati decisi sulla base della classifica vigente al momento della sospensione. Il titolo di campione d’Olanda non sarà assegnato ma al primo posto viene considerato l’Ajax. Sospesa dopo 26 giornate, la Eredivisie aveva ipotizzato di ripartire il 19 giugno a porte chiuse ma alla fine il governo olandese ha deciso di prolungare fino al 1° settembre lo stop per le attività sportive, da qui la decisione quasi obbligata di dichiarare terminata la stagione.