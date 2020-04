TV e Web Radio – FSC Speciale #FacciamociCompagnia – Questa settimana Andrea Piatto, presidente Consiglio Comunale di Acerra

n questo periodo a dir poco particolare abbiamo pensato di cambiare pelle al consueto taglio della nostra trasmissione sul Napoli concedendo spazio a temi di attualità. Nelle puntate precedenti abbiamo avuto come ospiti, tra gli altri, Rosario Arino, presidente di un’associazione di volontariato – Associazione Sant’Erasmo ai Granili – che compra e consegna ogni settimana la spesa per 50 famiglie bisognose. Anche l’assessora all’ambiente del Comune di Nocera Inferiore, Nicoletta Fasanino è stata in onda per parlare dell’impatto ambientale e sociale del coronavirus. La trasmissione è intitolata ForzAzzurri Social Club -#FacciamociCompagnia e, come nostra abitudine, il fulcro della trasmissione sono gli interventi dei nostri ascoltatori, potrete commentare e rivolgere domande agli ospiti che avremo il piacere di avere in studio. Nella puntata di martedì 21 aprile interverrà ai nostri microfoni Andrea Piatto, presidente del consiglio comunale di Acerra. Parola ai tifosi quindi che potranno seguire la trasmissione in diretta dalle pagine ufficiali FB ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli – e FirstRadioWeb oppure collegandosi alla pagina spreaker (clicca qui e metti “mi piace”). Inoltre, potrete trovare il podcast della puntata sia sul canale youtube di FirstRadioWeb che su www.spreaker.com. Dal mercoledì al sabato sarà possibile rivedere la trasmissione sul canale 172 del digitale terrestre (nella province di Napoli e Caserta) su Telefutura.

Per essere protagonisti della trasmissione basterà memorizzare il numero di telefono e messaggeria whatsapp 333.2129734 (sono ammessi anche messaggi vocali di breve durata).

In studio il Direttore di ForzAzzurri.net Dario Catapano in compagnia di Vincenzo Vitiello e Mario Scala.

ForzAzzurri Social Club vi aspetta martedì 21 aprile alle 21:00. Non mancate!