Turismo di prossimità in Costiera amalfitana e la fine della “massa” per preservare il territorio , il coronavirus ferma le invasioni . Positanonews lo ha detto, e scritto, dal primo giorno di quarantena per il coronavirus Covid-19 , nulla ritornerà come prima, non deve , sopratutto per Positano, Amalfi e Ravello, il modello del turismo di massa era, ed è, insostenibile. Si deve ripensare l’offerta turistica e si dovrebbe adottare un modello da non abbandonare più, quello della sostenibilità.

Ora il turismo arriverà dall’Italia, prima dalla Campania, da Napoli e Salerno, ma il “divieto di assembramenti” deve essere la parola magica anche per il futuro. Chi vuole tornare a farsi cinque ore di traffico? Ci vuole una via di mezzo.

Tanti vogliono venire in Costiera amalfitana? Ebbene vengono scaglionati, chi non riesce d’estate viene d’inverno, e si procede così alla destagionalizzazione. Vogliamo di nuovo il caos in estate e il deserto in inverno?

L’estate che sta per arrivare sarà diversa, probabilmente, rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad ora. È abbastanza chiaro a tutti che la situazione delicata che stiamo vivendo porterà a degli scenari alquanto insoliti. Il turismo cambierà, almeno per un po’, e chiaramente sarà necessario adattarsi.

Sono tante le previsioni relative al momento in cui tutto tornerà alla normalità, ma al dato attuale sapere quando si ricomincerà a viaggiare, anche oltre i confini, rimane piuttosto incerto. Ciò non toglie che governo, enti del turismo, agenzie di viaggio, compagnie aeree e quant’altro, siano alla ricerca di soluzioni che possano salvaguardare la salute dei cittadini, ma anche evitare il collasso del settore turistico.

A questo proposito negli ultimi giorni si è incominciato a parlare di “Turismo di Prossimità“, argomento sul quale cercheremo di fare un po’ di chiarezza.

Oltre a proteggere la buona condizione fisica degli italiani e a sostenere il settore dedicato ai viaggi, il “Turismo di Prossimità” punterebbe anche ad aiutare l’economia del nostro Paese. Un piano strategico che prevede una serie di limitazioni, ma anche altrettante libertà che, sfortunatamente, al momento sono venute a mancare.

Ma cosa si intende esattamente per “Turismo di Prossimità”? Con queste parole si vuole illustrare un modo di viaggiare che ci condurrà verso mete vicine a casa e, possibilmente, poco affollate. Saranno in pole position, quindi, i meravigliosi borghi che costellano il territorio italiano e una modalità di esplorazione che segue i principi del turismo lento.

In tutto questo, i mezzi pubblici che in numero limitato torneranno a disposizione dei cittadini, dovranno garantire l’igienizzazione delle diverse vetture e la possibilità di mantenere la fondamentale distanza di sicurezza.

Inoltre, pare che anche le mete marine potranno essere destinazioni da raggiungere in questa particolare estate 2020. È notizia degli ultimi giorni, infatti, che in alcune regioni della Nazione gli stabilimenti siano stati autorizzati ad iniziare i lavori utili alla manutenzione e alla sanificazione delle strutture.

Forse, ma come ripetiamo per ora le notizie sono incerte, verranno attuati dei distanziamenti anche tra le file di ombrelloni ed eventuali orari per alcune fasce di età più a rischio.

Insomma, non è ancora del tutto chiaro come si evolverà una situazione già precaria di suo. Tuttavia, queste soluzioni proposte e su cui si sta lavorando, ci consentirebbero di riscoprire piccoli tesori del nostro Paese e fuori dalle classiche rotte turistiche.

Tra queste, come detto in precedenza, ci sono i borghi più nascosti, ma anche i paesini di campagna da raggiungere, magari, con uno dei tanti meravigliosi cammini italiani. Per gli amanti della natura più incontaminata, invece, ci saranno le valli silenziose, i boschi fatati e gli incantevoli sentieri di montagna.

La Costa d’ Amalfi non è fatta solo di mare, ma anche di sentieri ed escursioni che vanno fatte anche queste a debita distanza evitando la calca e la massa