Turismo di massa. La sua fine si chiama coronavirus? “Offerta turistica da riformulare”

Gli imprenditori turistici delle Coste di Amalfi e Sorrento, per anni oggetto del fenomeno del turismo di massa, si chiedono se l’emergenza sanitaria del coronavirus possa in qualche modo condizionare tutto il comparto anche per il futuro.

L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando, ha costretto gli imprenditori turistici e degli stabilimenti balneari a riorganizzarsi per garantire il rispetto delle norme anti contagio, ma sarà lo stesso anche per il futuro?

Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando in Europa cominciò a diffondersi il “turismo di massa”, iniziò anche in Costiera una nuova fase turistica destinata a produrre radicali mutamenti nella situazione locale.

Fino alla fine del secondo conflitto mondiale il turismo si era concentrato soprattutto ad Amalfi, Ravello e Positano (quantitativamente in quest’ordine).

È la fine del turismo di massa?

La pandemia da Covid-19 potrebbe assestare il colpo finale al turismo di massa, per come lo abbiamo conosciuto in questi anni, accelerando un processo di trasformazione dell’offerta che era già in atto da tempo.

«Già prima del Covid il turismo di massa veniva messo in discussione per la sua sostenibilità – conferma Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese all’Università Luiss – ed è evidente che in futuro questa forma di accoglienza andrà diminuendo. Ma perché ciò avvenga occorre ripensare e adeguare un’offerta che invece per anni si è fondata su questo modello. Non è facile né immediato».

Un lavoro che prevede la riqualificazione e costante sanificazione delle strutture (cabine, sdraio, ombrelloni), ma anche la messa a punto di tecnologie e infrastrutture adeguate per la gestione delle persone in spiaggia, al mare o nelle docce.