Turismo in Costiera amalfitana, si parla della fase 2: Rai 3 intervista il sindaco di Maiori

Costiera amalfitana. Si parla di turismo e di fase 2, con un’intervista del TGR a Vincenzo D’Auria, uno dei balneatori della perla della Divina Costiera. Era prevista per oggi, martedì 14 aprile, la riapertura dei magazzini delle aziende industriali di tutta Italia, la cui attività produttiva è al momento sospesa in seguito al lockdown. Il via libera riguarda sia la merce in entrata sia i prodotti in uscita. Un passo importante in vista della fase 2, sia per le imprese della logistica, che torneranno a consegnare la merce altrimenti bloccata, sia per le aziende industriali, che potranno riavviare gli approvvigionamenti di materie prime e farsi così trovare pronte in vista di una ripresa.

Rai 3, nel servizio del TGR Campania ha intervistato anche il sindaco di Maiori, Antonio Capone, sceso in campo – o meglio, in strada – per monitorare eventuali spostamenti il giorno di Pasquetta.