Il turismo dopo coronavirus favorirà l’Italia interna dei paesi

Il paesologo Franco Arminio, che l’amico Gege Lorenzano ci ha fatto conoscere portandolo in Penisola nell’ambito delle manifestazioni a Meta, |è un fautore del Italia interna, e lavora per la valorizzazione dei borghi. Nell’intervista gentilmente concessaci, pone sul clima una delle motivazioni che faranno scoprire l’Italia dei piccoli centri rurali. Nemmeno lontanamente si era paventata una pandemia che avrebbe fatto riflettere e ribaltare abitudini e modi di vita. Gli ambienti rurali rivivranno per evitare il sovraffollamento e mantenere le distanze, per vivere nella quiete e rilassarsi in pace, non senza divertimento, e penso ai fiumi e ai suoi sport. Aggiungo che recentissimamente i tratturi sono stati dichiarati patrimonio mondiale del l’umanità.

Il prof. Lucio Lazzazera dice:

Fino al 14 agosto, virus permettendo, si potrà visitare al Guggenheim di New York la mostra (Countryside. The Future) che rappresenta l’epilogo di un nuovo ragionamento che ha portato l’architetto Rem Koolhaas a decretare che il futuro dell’insediamento umano è nelle aree rurali. Nel 1972 Joseph Beuys, all’avvio della sua importante esperienza a Bologna, lanciò un analogo e perentorio manifesto che asseriva l’urgenza di un rinnovato rapporto uomo-natura. Il linguaggio era più liberamente vissuto dall’artista che tuttavia si dedicò molto alla ricerca di modi per incidere nella cultura ambientale. Nel 1982 presentò la grande opera “7000 querce” che, a partire dalla mostra “Documenta” di Kassel, avviò un processo collettivo per la realizzazione di quello che lui chiamava “il grande bosco”. Oggi, dopo la fase più aggressiva del contagio, sono in molti a lanciarsi nella generica condanna della vita urbana e nell’indicazione della “via rurale” o nell’esaltazione dei piccoli borghi storici. Francamente non credo che nel futuro prossimo e meno prossimo le città smetteranno di attrarre popolazione; spero solo che avremo una visione migliore di un territorio in cui città e non-città possono integrarsi in un rapporto più organico e reciprocamente positivo.

Il grande problema delle aree interne sta diventando enorme a causa della nuova crisi economica e i piccoli segni di recupero di questi ultimi anni rischiano di scomparire con conseguenze catastrofiche. I nostri centri storici dell’entroterra vedranno una nuova e definitiva ondata di abbandono. Occorre prendere coscienza di questo ma anche del fatto che essi stessi possono rappresentare la grande alternativa alla vita urbana inquinata e appesantita dalla bruttezza. Questi luoghi del benessere fisico e spirituale hanno bisogno di politiche forti e ben mirate. E’ necessario ripartire da una valorizzazione del grande patrimonio storico-abitativo che abbiamo, favorendo in ogni modo la scelta di abitare nei nostri paesi.

Il Parco ha un grande interesse in questi processi, che potranno essere progressivi e duraturi e far rinascere le economie residualmente legate all’agricoltura e alla pastorizia, all’artigianato e ad un nuovo turismo davvero sostenibile.