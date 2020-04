Tucidide tra peste e democrazia ieri come oggi

Il coronavirus nel 2020. La peste ad Atene nel V sec. a.C.

Ieri come oggi il contagio è “democratico”.

Semina morte senza guardare in faccia a nessuno: potenti o disgraziati, forti o deboli. La vicenda di Pericle insegna…

Lo straordinario resoconto di Tucidide del terribile morbo all’ombra del Partenone viene ora riproposto ad Archeologia Viva come spunto di riflessione dal professor Umberto Pappalardo. Volentieri condividiamo.

La peste ad Atene:

Tucidide, La guerra del Peloponneso II, 47-53

Tucidide nacque ad Atene fra il 460 e il 455 a.C., in una delle più aristocratiche famiglie dell’Attica.

Accusato di alto tradimento, fu condannato a morte, che evitò andando in esilio per oltre vent’anni.

In quel lungo periodo compose l’opera che lo avrebbe reso famoso: “La

guerra del Peloponneso”, un resoconto sul conflitto che dal 431 al 404

oppose Atene a Sparta per il dominio sul mondo greco. Nel 404, dopo

la resa di Atene, fu richiamato in patria con un decreto speciale che

revocava la condanna. Morì poco tempo dopo, in circostanze mai

chiarite.

Lo storico descrive l’epidemia di peste che colpì Atene intorno al

430 a. C., durante la guerra del Peloponneso, quando la città era sotto

assedio. Il morbo provocò migliaia di morti, fra i quali lo stesso Pericle.

Umberto Pappalardo*

All’inizio dell’estate i Peloponnesiaci e i loro alleati invasero l’Attica.

Li comandava Archidamo, re di Sparta. Erano nell’Attica solo da pochi

giorni, quando il morbo cominciò a manifestarsi ad Atene. l medici

non riuscivano a fronteggiare questo morbo ignoto ma anzi

morivano più degli altri, in quanto si avvicinavano ai malati.

A quanto si dice, la peste incominciò in Etiopia, poi passò in Egitto e

in Libia. Ad Atene piombò improvvisamente e contagiò prima gli abitanti

del porto. Gli ateniesi sostenevano che i nemici avevano gettato dei

veleni nei pozzi …

Si dica pure su questo argomento quello che ciascuno pensa, medico

o profano che sia, io ne racconterò i sintomi, giacché io stesso ne fui

affetto …

All’improvviso, le persone venivano prese da vampate di calore

alla testa, arrossamento e bruciore agli occhi. La gola e la lingua

assumevano un colore sanguigno ed emettevano un odore sgradevole.

Dopo questi sintomi sopraggiungevano starnuti e raucedine. Dopo non

molto il male scendeva al petto con una forte tosse e quando

raggiungeva lo stomaco provocando spasmi, svuotamenti di bile e forti

dolori. Nella maggior parte dei casi si manifestava anche un singhiozzo

con sforzi di vomito che generavano violente convulsioni.

Il corpo era rossastro, livido e come fiorito di piccole pustole; le parti

ardevano a tal punto da non riuscire a sopportare nemmeno le vesti

leggere. Molte persone si gettarono nei pozzi, oppresse da una sete

inestinguibile, ma il bere dava poco risultato. L’insonnia opprimeva.

La maggior parte moriva dopo giorni per effetto del calore; se invece

sopravvivevano, la malattia produceva una violenta diarrea e così

morivano per lo sfinimento …

Il morbo mostrò di essere diverso dalle solite epidemie …

La malattia portava via tutti, anche chi era curato con la maggiore

attenzione. Non esisteva nessuna medicina che si potesse

applicare …

Se si accostavano alle persone, morivano per il contagio, e in

particolar modo quelli che agivano per generosità .. . La malattia non

colpiva due volte la stessa persona in modo grave.

Oltre alla malattia, aggravava il loro disagio l’afflusso della gente dai

campi …

Tutte le consuetudini che prima si seguivano nel celebrare gli uffici

funebri furono sconvolte e si seppelliva come ciascuno poteva. Molti

usarono modi di sepoltura indecenti, dato che i morti erano numerosi

gli uni, posto il loro morto su una pira destinata a un altro, vi davano

fuoco; altri, mentre un cadavere ardeva, vi gettavano sopra anche quello

che stavano portando e se ne andavano.

Il morbo dette inizio a numerose infrazioni della legge . . . poiché

dal momento che una pena ben più grande pendeva sulle loro teste,

era naturale godere della vita prima che tale punizione piombasse anche su di loro.

*Umberto Pappalardo è docente di Archeologia classica, Archeologia pompeiana e Archeologia e Storia dell’arte greca e romana all’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa. È membro del comitato scientifico di Archeologia Viva.