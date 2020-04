Tre nuovi casi di Coronavirus a Massa Lubrense. Le tre persone sono in isolamento domiciliare

Riportiamo il messaggio del sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli.

Purtroppo ho appena ricevuto comunicazione dall’ASL di 3 nuovi casi positivi al corona virus a Massa Lubrense. Ieri sono stati eseguiti 7 tamponi ai familiari della signora settantanovenne attualmente ancora ricoverata a Boscotrecase. Le 3 persone risultate positive si trovano in isolamento domiciliare dal 9 aprile nella stessa palazzina. Altri due familiari sono risultati negativi mentre per i restanti due familiari siamo ancora in attesa dell’esito del tampone. Ovviamente tutti rimarranno in isolamento fino a nuovi sviluppi. Ho appena parlato con una delle persone risultate positive e sono tutti in buone condizioni di salute.

Fortunatamente ho anche ricevuto una buona notizia che riguarda il nostro primo contagiato: al secondo tampone di controllo è risultato negativo ed è quindi anche formalmente guarito.

So che è difficile ma manteniamo la calma e teniamo alta la guardia. Purtroppo non è finita.