Trasaella, Don Fabio e i Carabinieri

Gira sui social una foto che mostra i Carabinieri presso la Chiesa di Trasaella, lasciando intendere che il parroco abbia detto messa a porte aperte. Non é vero, è una fake news, allarme procurato falsamente mettendo in giro la foto come in occhiello. Positanonews con i suoi inviati ha raggiunto telefonicamente Don Fabio Savarese, sempre disponibile, il quale ha spiegato con cortesia, che ha tenuto messa con la sagrestana e un altra persona che ha letto la parola dal Vangelo, a porte chiuse secondo le direttive sia civiche che ecclesiastiche. Molto probabilmente qualcheduno degli abitanti, vedendolo arrivare, ha ritenuto di chiamare i carabinieri, che sono prontamente arrivati, ma la messa era finita e Don Fabio era rientrato nella sua abitazione. Raggiunto telefonicamente dalla signora sagrestana della presenza delle forze dell’ordine in chiesa, il parroco si é reso disponibile per qualsiasi chiarimento. I carabinieri accertati i fatti con i presenti, non hanno ritenuto necessario sentire il parroco. Rimane questa foto data in pasto ai social, che sicuramente genererà una lapidazione mediatica priva di fondamenta, per una fake news.