Tramonti, Costiera Amalfitana. Il video messaggio del sindaco: aggiornamenti sui casi di Coronavirus, comunicazione sui buoni spesa e auguri pasquali.

Nel video messaggio di questa sera, il sindaco di Tramonti ha aggiornato la cittadinanza sui casi di Coronavirus, confermando che la situazione sanitaria sul territorio è sotto controllo, monitorata continuamente da egli stesso in prima persona e da tutti gli organi preposti. Per questo motivo, il primo cittadino invita ancora a far riferimento soltanto alle fonti ufficiali. “Abbiamo al momento 7 contagi, che fanno riferimento ad un unico nucleo familiare, quindi non è una situazione preoccupante dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista di persone più esperte di me in questo settore. E’ come se fosse un unico caso. Abbiamo predisposto in questi giorni numerosi tamponi, perché abbiamo ricostruito ad ogni notizia di un contagio Covid-19 i rapporti che questo aveva avuto sul territorio in un determinato arco di tempo. E’ probabile che da qua a qualche giorno anche questa catena di tamponi possa finire”.

Ancora, argomento del messaggio, sono stati i buoni spesa. “Abbiamo ricevuto un’enormità di richieste. Non è possibile poterle soddisfare tutte. Ma non c’è nemmeno la volontà di volerle soddisfare tutte. Io so che mi sto rivolgendo ad una platea di persone che evidentemente ha interpretato male una norma. Tanti, andassero da domani mattina a rivedere in cuor loro se effettivamente hanno la necessità di aderire a questa forma di sostegno. In caso contrario, rinunciare a quanto richiesto. Questo elenco, io lo fornirò agli organi preposti per fare dei controlli stringenti su quanto è stato dichiarato. Questo lo faccio non per cattiveria, ma essenzialmente per portare sempre in atto il motto di questa amministrazione: trasparenza, correttezza”.

Infine, nella parte finale del messaggio, il sindaco porge i suoi auguri di Buona Pasqua da parte sua, del vicesindaco e degli altri componenti del consiglio comunale: “Si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Invertiamo, facciamo Pasqua con i tuoi, Natale lo andremo a fare con chi vogliamo”.