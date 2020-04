A Tramonti un Lunedì in Albis diverso senza i festeggiamenti di San Vincenzo a Corsano

Tramonti quest’oggi si è svegliata nella quiete, godendo della sua natura rigogliosa di questi periodi, in un Lunedì in Albis molto particolare. Tutto è un po’ più triste senza la tradizionale festa dedicata a San Vincenzo Ferreri, nella frazione di Corsano, un appuntamento che vede la popolazione del paese collinare della Costa d’Amalfi stretta alla parata di bancarelle e vistose luminarie, installate per l’occasione. Questa tradizione è infatti il tratto distintivo di un paese dedito all’attività agricola e all’artigianato, che ha sempre preferito festeggiare la Pasquetta il martedì, seguendo la tradizione di Santa Maria a Monte, che vedeva molteplici pellegrini recarsi al Santuario di Montalbino. In questo momento il pensiero va anche ai tanti tramontani che vivono soprattutto nelle regioni del Nord e che sono alle prese con le difficoltà di questi giorni: molti di loro infatti ritornavano nella terra natia per festeggiare il Santo valenziano, mantenendo fede a questa tradizione molto attesa, che ogni anno culminava con lo spettacolo pirotecnico. In questo periodo non ci resta quindi che affidare le nostre preghiere a San Vincenzo, affinché dia la forza ai tramontani vicini e distanti, in modo da ritornare a vivere con maggiore fervore questi riti religiosi, celebrando a dovere una ricorrenza simbolo dell’identità storica di Tramonti.

Alle ore 17.30 ci sarà la diretta streaming con la Santa Messa e la benedizione della Reliquia di San Vincenzo, che potrà essere seguita al seguente link

Come ricordo pubblichiamo il video dei fuochi di San Vincenzo del 2018