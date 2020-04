Tramonti. Sindaco e Vicesindaco onorano i defunti nel giorno di Pasqua. TRAMONTI ONORA I DEFUNTI NEL GIORNO DI PASQUA

Un gesto dovuto e sentito, in un momento così delicato per tutto il popolo italiano: un pensiero per i nostri cari defunti, che vegliano su di noi da lassù, e per tutti i cittadini che non possono recarsi fisicamente a commemorare i sepolcri e la memoria dei trapassati.

Nella giornata di Pasqua il Sindaco Domenico Amatruda e il Vicesindaco Vincenzo Savino hanno fatto visita al cimitero di Tramonti, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ponendo simbolicamente dei fiori all’entrata del complesso cimiteriale.

Tra le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 quella che ha imposto la chiusura dei cimiteri è stata la più difficile da accettare per la comunità. Oltre alle notevoli restrizioni attuate finora sul territorio nazionale, l’impossibilità di fare visita ai defunti rimarca il dolore e la sofferenza di tutti quei cittadini che trovano conforto nei momenti di preghiera, sui sepolcri dei propri cari. Un gesto simbolico, quindi, che vuole ricordare la vicinanza delle istituzioni ai cittadini, un messaggio di speranza, con l’augurio che tutto possa andare bene.

«Un’iniziativa simbolica che, soprattutto in questo momento, ha il sapore dell’unità e della prossimità – ha dichiarato il Sindaco Domenico Amatruda. Mai come ora dobbiamo resistere e continuare ad agire in maniera civile per il bene di tutti: il nostro gesto è sinonimo di rispetto e di amore per le persone che tanto hanno dato alla nostra comunità e che oggi non ci sono più, ma è anche sinonimo di certezza per i nostri concittadini che possono contare sul nostro impegno e sulla nostra presenza, sempre! ».

Il momento di raccoglimento si è concluso con una preghiera e con la benedizione di tutti i defunti alla presenza di Don Pietro.

Rimane, per tutti coloro che ne sentono il bisogno, la possibilità di usufruire di uno strumento prezioso come l’Anagrafe cimiteriale, il programma per la gestione informatizzata dei dati di tutti i defunti. Per cercare il defunto basta collegarsi al sito www.anagrafecimiteriale.it e inserire il nominativo. Dalla stessa pagina è possibile inviare una segnalazione relativamente a difformità sui dati o eventuali errori.