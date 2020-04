Tramonti , Costiera amalfitana . Il sindaco Amatruda in diretta per il primo caso di Coronavirus Covid -19 nelle zone alte della Costa d’ Amalfi. Tramonti sul Valico di Chiunzi ha alle sue spalle Sant’Egidio Montalbino con un numero rilevante di casi, poi c’à stata preoccupazione per i casi di un operatore sanitario a Maiori e una donna ad Amalfi, come abbiamo già detto ieri tutti i tamponi al San Leonardo a Salerno sono risultati negativi.

Tutte le informazioni che da Positanonews ha divulgato sulle recenti vicende di Amalfi e Maiori provengono dai sindaci, i primi cittadini sono referenti istituzionali ai quali arrivano le notizie come massima autorità sanitaria .

Quindi come anticipato non vi è stato nessun contagio dai due casi dei comuni centrali della Costiera amalfitana, caso a parte è Vietri sul mare che ne ha purtroppo una dozzina.

Per il caso della donna di Tramonti non c’è alcun legame con il caso di Maiori, come abbiamo già detto tutti i tamponi sono stati fatti ieri e ieri, come tutti i sindaci hanno pubblicamente dichiarato sui loro profili facebook, la vicenda era già chiusa .

A Tramonti sempre il sindaco Domenico Amatruda ha informato della donna risultata positiva – La donna, residente a Campinola, era assistita da un sanitario , sono state individuate oltre una decina di contatti fra Tramonti e Maiori. Ma sentiamo il sindaco direttamente in video