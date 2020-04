Aprile è giunto con il freddo e imbiancando un po’ le montagne, regalando un bello spettacolo mattutino, soprattutto a determinate altimetrie. Il risveglio di alberi e paesaggi candidi, sono stati ripresi questa mattina a Tramonti da Danilo Amato, che con i suoi splendidi scatti in quel di Chiunzi, ci fa rivivere la bellezza della natura dopo il nevischio e il freddo mattutino. Immagini uniche e rasserenanti, in cui sono “congelate” scene che immergono in questi scenari sensazionali: soprattutto di questi tempi, è bello assaporare le piccole cose cogliendone i particolari, proprio come ha fatto l’autore di queste foto, che con la sua fedele Fujifilm, ha scrutato e immortalato tali istantanee di vita.

di 18 Galleria fotografica Tramonti, il risveglio con la neve nelle foto di Danilo Amato