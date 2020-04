Tramonti, primo caso di coronavirus: solidarietà ma anche preoccupazione. L’importante è restare a casa

Dopo un felice periodo di immunità, la Costa d’Amalfi dopo i casi di Vietri sul Mare, si è dovuta confrontare con un paio di casi registrati tra Maiori e Conca dei Marini e la prima mole di tamponi, effettuati nel comprensorio. Mentre si stavano attendendo gli esiti degli ultimi 4 tamponi su 44 effettuati, quest’oggi a Tramonti si è venuto a conoscenza del primo caso accertato di coronavirus. La comunicazione istituzionale del comune ha precisato subito, che questa notizia non era collegata con un altro caso, di cui si attende ancora il responso.

Nel paese collinare della Costiera, moltissime sono le persone che hanno invocato preghiere per la donna di Campinola, tanta solidarietà e affetto, ma purtroppo, come avvenuto in altri comuni ed anche altre occasioni, ci sono state anche sporadiche manifestazioni di preoccupazione, specie attraverso i social. Quel che è certo, dobbiamo lasciar lavorare gli enti e le autorità preposte nella ricostruzione della catena dei contatti, ma nel mentre bisogna osservare scrupolosamente tutte le misure utili per tutelare la propria salute e di chi ci sta intorno, rimanendo tranquillamente a casa.