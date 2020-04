A Tramonti sono partite le trasmissioni dell’Ic Tramonti, la web radio della scuola

Doveva essere inaugurata lo scorso 2 marzo alla presenza della cittadinanza, la nascente web radio dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti. Con l’emergenza coronavirus, questa nuova realtà non ha potuto ricevere i saluti del governatore Vincenzo De Luca, ma dallo scorso venerdì sta contribuendo a mettere insieme la comunità studentesca del paese collinare della Costa d’Amalfi, attraverso le proprie trasmissioni.

La didattica a distanza spesso non può colmare da sola la socializzazione dei nostri ragazzi, importante per la crescita di bambini e adolescenti, ma la web radio rappresenta un’opportunità fondamentale anche in questo senso, oltre per le enormi potenzialità didattiche. Sulla spinta della dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo, che dal 2016 si è spesa per tale progetto, finalmente l’istituto di Polvica si è dotato del tanto desiderato strumento di comunicazione, che consentirà di legare con le altre realtà del territorio costiero e per informare sulle attività scolastiche ed extrascolastiche.

La web radio “Ic Tramonti”, supportata anche dalle precedenti esperienze radiofoniche del professor Maurizio Salucci, affianca il giornalino scolastico “Anche NOI” edito da 20 anni. Questa realtà è aperta al territorio e alle associazioni grazie ad un protocollo d’intesa siglato con l’Ente Comune. Studenti e docenti contribuiscono ad animare la programmazione radiofonica, che in futuro ospiterà parti sociali e racconterà notizie, eventi e curiosità dal mondo della scuola e del territorio.

Tramonti a circa trent’anni dallo spegnimento della memorabile Radio Tramonti Costiera Amalfitana ha una nuova emittente, questa volta in formato digitale: sarà possibile ascoltare la radio da telefonino scaricando l’App “ictramonti radio” da APP Store, Google Play o direttamente dal sito scolastico www.ictramonti.edu.it area web radio.