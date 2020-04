Tramonti in lutto per Maria Lanni, vedova Castiglione. Ci lascia all’età di 82 anni

Costiera Amalfitana. Tramonti piange la scomparsa di Maria Lanni, all’età di 82 anni. Maria, vedova Castiglione, lascia così il figlio Peppe e la nuora Angela, con i nipoti Rosemary e Francesco. Addolorata anche l’intera famiglia.

A causa delle disposizioni ministeriali per l’emergenza sanitaria in corso, non si terrà il rito funebre, bensì la salma sarà trasportata dall’abitazione dell’estinta oggi, sabato 18 aprile alle ore 16:00, in vista del Cimitero di Tramonti.

Le condoglianze arrivano anche dal comune di Tramonti: Sentite condoglianze alle famiglie Lanni e Castiglione da parte della Amministrazione comunale e della cittadinanza. Ai familiari tutti sentimenti di affetto e vicinanza per il lutto che stanno vivendo in questo momento particolare.

Condoglianze anche da parte della redazione di Positanonews con il suo direttore. Un caloroso abbraccio alla famiglia nella speranza di un lieve conforto.